عبدالرازق يطلب تطليق زوجته: "خدتني لحم ورمتني عضم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -فاطمة عادل:

تقدم "عبدالرازق .ح"، 41 سنة، سائق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "بتخبي الأكل مني.. خدتنى لحم ورمتني عضم".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2257 لسنة 2023، بإنه تزوج من "بدرية. خ"، 36 سنة، زواج تقليدي بعد ترشيحها من الأهل، وجدها في هذا الوقت (من 11 سنة) زوجة مثالية وسيدة محترمة وتقبلت ظروفي وقتها وتمت الزيجة خلال عام.

يكمل الزوج حديثه قائلاً: "عشت معاها أجمل سنين العمر وأثمر هذا الحب ثلاثة أطفال، هاجر وعلي ومحمود"، حتى تحولت الحياة بعد استمراري في العمل بالساعات حتى أكون قادرا على تلبية متطلبات البيت، فتغيرت الزوجة وقتها وأصبحت هي الكلمة الأولى والأخيرة في البيت كله وانقلبت الموازين وقتها.

يضيف "عبدالرازق": "تركتها تفعل ما تريد بعدما وجدت أولادي في أحسن حال حتى مر الزمان وأصبحت صاحب عاهة مستديمة بالقدم، وقمت بالتقديم على المعاش وأصبحت من المقيمين بالمنزل في البدايات وجدتها تقوم بمساعدتي لكنها بعدما تأكدت من عدم نزولي نهائياً تغيرت وظهرت بأسلوب وتصرفات غير مقبولة" تتركني بالسرير حتى المغرب بدون أكل وشرب".

يختتم حديثه قائلاً: "تحدثت معها لكنني وجدت في حديثها إهانة غريبة جعلتني أبكي، بعدها قررت منع الأكل عني وتخفي الطعام من المطبخ، فلم يكن أمامي وقتها غير الأولاد، ولم يؤثر الحديث معهم وسيطرت الأم على تفكيرهم، حتى انتقلت إلى منزل شقيقي من أجل مساعدتي في شدتي".

وبعدما يأس الزوج لجأ بعد 5 أشهر إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ لرفع دعوى تطليق الزوجة، للتخلص منها ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.