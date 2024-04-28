الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

ويعد هذا المركز الذي يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) الأول في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية.

حضر الافتتاح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.