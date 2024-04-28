وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تقديم خدمات ميسرة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار وأ ش أ:

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري هو محور استراتيجية مصر الرقمية.

واستعرض طلعت - في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - استراتيجية مصر الرقمية بمختلف أهدافها ومحاورها.

وقال وزير الاتصالات "إن الاستراتيجية لها 3 أهداف رئيسية وهى: تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري، ومساندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وأنه من خلال هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل وهى التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي".