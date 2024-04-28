احذر التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.. المرور تضبط 21 ألف مخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 21866 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 828 مخالفة السير بدون تراخيص، و26 دراجة نارية مخالفة، و11845 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و555 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و19 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.