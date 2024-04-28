دولارات مزورة.. كشف حقيقة ادعاء شخصين بتعرضهم بالنصب بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حقيقة واقعة ادعاء شخصين بتعرضهما لواقعة نصب من قبل شخصين، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بأمن القاهرة من عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، بأنه تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واتفق معه على التقابل لشراء مبلغ مالي "عملات أجنبية" لرغبته في شراء واستيراد بعض التجهيزات الخاصة بكافية ومطعم ملك والده من الخارج، ولدى وصوله هو وصديق له طالب – مقيم بمحافظة الجيزة مُستقلين سيارة أجرة لمحل البلاغ، حضر شخصين واستقلا معهما السيارة وقاما بعرض مبلغ 1000 دولار إلا أنهما اكتشافا بأنهم "مقلدين" فحدثت بينهم مشادة قاما خلالها المتهمان بالتعدي عليه بالسب وتمزيق ملابسه إلا أنه نجح في الإفلات منهما والنزول من السيارة للاستغاثة فانطلقوا وبصحبتهما صديقه وعقب ذلك قاما بتركه بالطريق، وبسؤال صديقه أيد ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغين وبإعادة مناقشتهما أقرا المُبلغ بأنه تحصل على مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – جاري ضبطه بقصد تصريفها مقابل عائد مادى فقام بالاتفاق مع صديقه المشار إليه على مغافلة الشخصين المشار إليهما أثناء قيامه بشراء العملات منهما واستبدال المبلغ المقلد بالصحيح وادعائه بأن المبلغ مقلد ورفضة إتمام عملية الشراء ولدى مغادرته السيارة عقب استيلائه على المبلغ الصحيح اكتشافا الشخصين ذلك فقاما بالتحفظ على صديقه وتوجها به لمحل سكنهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقاما بإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانه ومبايعه لهاتفه المحمول، كما أرشد المُبلغ بمسكنه عن 32 ألف دولار "مقلدين"- 1000 دولار "صحيحة" المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهمان شقيقان "يحملان جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهما إيصالات الأمانة - مبايعة الهاتف المحمول - 1000 دولار "المقلدين".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.