عصا دونك ومولوتوف| تأجيل محاكمة 7 متهمين في جريمة بهرمس بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاستعراضهم القوة وأعمال البلطجة، بمنطقة بهرمس منشأة القناطر، لجلسة 30 أبريل الجاري.

قالت النيابة العامة في تحقيقاتها، إن المتهمين "محمد. ك"، و"عرفة. ك"،و "مدحت. ك" ، و"أحمد .ع"، و"عبد الرحمن .س"، و"هاني .ع"، و"أحمد .م"، من الرابع للسابع لأنهم في 10/9/2023 وضعوا النار عندا في مسكن المجني عليه" محمد. كمال" باستخدام زجاجات تحوي مواد معجلة للاشتغال الجازولين" مضرمين به وبمحتوياته النيران فاحترق بأكمله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين استعرضوا القوة و لوحوا بالعنف المجني عليهم محمد كمال حلمي، مدحت كمال حلمي، عرفة كمال حلمي باستخدام الأدوات تالية الوصف قاصدين من ذلك تحريفهم و كان من شأن ذلك القاء الرعب في نفوس المجنى عليهم وقاطني المنطقة وتكدير السلم والأمن العام، على النحو المدين بالتحقيقات .

واسندت النيابة للمتهمين من الأول للثالث انهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم " أحمد .ع" و"هاني ع"، و" عبد الرحمن س" و"أحمد م." باستخدام الأدوات تالية الوصف قاصدين من ذلك تخويفهم وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفوس المجني عليهم وقاطني المنطقة وتكثير السلم والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.

وبينت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهمين أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات عصا خشبية، عصا دونك ، زجاجات مولوتوف ، زجاجات فارغه -مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسموع قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.