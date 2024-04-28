لعنة الميراث.. ضبط 3 متهمين بإضرام النيران في أرض زراعية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، 3 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران بأرض زراعية لخلافات حول الميراث.

تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ، بنشوب حريق بأرض زراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض زراعية ملك موظف، مقيم بدائرة المركز، وامتدت النيران لأرض زراعية أخرى ملك عامل، مقيم بدائرة المركز، وتم إخماده دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص "تربطهم صلة قرابة بالشاكي"، مقيمين بدائرة المركز، حيث قاموا بإشعال النيران لخلافات بينهم حول الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.