أسباب أزمة السكر.. "التموين" للنواب: تحملنا على عاتقنا حل الأزمة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أسباب أزمة السكر التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية، قائلاً إنها لم تكن مشكلة إنتاج؛ لكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، موازنة الهيئة للعامة للسلع التموينية خلال العام المالي 24/25، لافتًا إلى أن مصر لديها ٨ شركات منتجة للسكر، وتم حصر يومي لإنتاج تلك الشركات.

وأشار مساعد أول وزير التموين إلى أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وشدد عشماوي على أن الدولة وفرت السكر في كل المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي تم طرحها من خلال الهيئة، وتم توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ؛ حتى لا تعاني أية محافظة نقصَ السكر.

وقال عشماوي بشأن ما تردد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج: "صانعو العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما تم طرحه من قِبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع".