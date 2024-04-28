التموين: استلام 750 ألف طن قمح محلي في 14 يوما ودراسة صرف حافز للتجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل إلى 750 الف طن.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي وخلال ترؤس وزير التموين اجتماع اللجنة العليا للقمح.

وأشار المصيلحي إلى إن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، وأنه سيتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء نظرا للإقبال الكبير على توريد القمح إلى نقاط الاستقبال.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، وخلال الاجتماع قرر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية فتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

من جانبه قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من أي مورد أو مزارع وأن لجان استلام الأقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد أحمد كمال، أن وزير التموين يتابع لحظيا عمليات توريد الأقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين.

كما أشار إلى أن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح.