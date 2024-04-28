بدء حصر المرحلة الثانية من سوق الساحل والغلال بمصر القديمة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال حصر المرحلة الثانية من منطقة سوق الساحل والغلال بنطاق الحي.

وأكد أيمن السعيد، أن الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن أعمال التطوير وإعادة التخطيط وخطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، وتحسين النسيج العمراني للمناطق القديمة.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

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