5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، الاثنين، إحالة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة، وأقر المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالجيزة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون في أقوالهم أمام جهات التحقيق بأنهم تمكنوا من حفر حفرة قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم إلا أنهم لم يصلوا إلى أي مقتنيات أثرية.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق حبس مالك عقار و4 أخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة .

ونجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق .