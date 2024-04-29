بعد إيقاف إصدار التأشيرات.. غرفة السياحة: بدء موسم العمرة الجديد في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج والعمرة في السعودية حددت 14 ذو الحجة موعدًا لبدء موسم العمرة الجديد.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن ذلك الموعد سيأتي تزامنًا مع حج 2024.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر ستعقد اجتماعاتها للدراسة والتخطيط لبدء موسم العمرة الجديد.

وكان باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، كشف في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، توقف موسم العمرة في مصر بعد إيقاف إصدار التأشيرات من وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

يذكر أن أولى رحلات الحج السياحى البرى لهذا العام 1445 هـ ستنطلق يوم 23 ذو القعدة، الموافق 22 يونيو 2022، فيما تكون أولى رحلات الحج السياحي الجوي هذا العام ستبدأ يوم 25 ذو القعدة، الموافق 24 يونيو 2022.

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