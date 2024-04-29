شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 20 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: استقبال مصر بداية شهر مايو، الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، بإجمالى 20 مليار دولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

تستقبل مصر بداية شهر مايو، الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، بإجمالى 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إننا يجب أن نبذل قصاري جهدنا من أجل وقف إي اعتداء على رفح الفلسطينية، متابعا: "لدينا في رفح الفلسطينية 1.1 مليون فلسطيني نازحوا من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح، نتحدث عن حوالي 1.3 مليون في رفح وعلى الحدود بين غزة ورفح وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معني". ذكر مصدر رفيع المستوي، أن هناك مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، باللورد "ديفيد كاميرون " وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وبحضور اللورد " طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تنعقد حالياً في مدينة الرياض، جاء ذلك في تصريح أدلي به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية. شكري يؤكد أهمية التحرك الدولى لتحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم المنافذ وفروع الشركات التابعة وبقالي التموين السلع المدعمة استعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024 اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. وزارة التموين تسلم المنافذ السلع المدعمة استعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات مصدر رفيع المستوى: مباحثات موسعة بين الوفد المصري ووفد حماس بالقاهرة اليوم مدبولى: أي هجوم على رفح الفلسطينية كارثة والنزوح ينهى القضية الفلسطينية الأعلى للجامعات: تحديثات جديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس أعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عن إدخال تحديثات على النظام المميكن لترقية أعضاء هيئة التدريس ، يتمثل فى ربط النظام بالنظام الالكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس من خلال استخدام نفس بيانات التسجيل " الرقم القومى وكلمة المرور" للدخول على النظامين، مع نقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة بنظام معمل التأثير الي نظام الترقية بشكل آلي، وكذلك نقل بيانات الأبحاث ومرفقاتها والموجودة بنظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلى، مع تفعيل الدفع الإلكترونى على نظام الترقية. رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبه شاروبيم، وعشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد "والمناقشات التى دارت بشأنه فى الجلسة العامة، ورد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس هيئة الاعتماد والجودة، للجنة التعليم بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير شامل بشأنها، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا. يعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد غدا الأربعاء وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم الإعلان ايضاً عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة . وزير التموين يعلن طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية الأربعاء وزير التعليم العالى: مراكز لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل بالجامعات الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أهمية العلاقات التاريخية المصرية البحرينية، وما تشهده من تقدم وازدهار باعتبارها نموذجا فى الأخوة والتلاحم والعمل العربى المشترك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذى القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال 1445 هجريا الموافق 2024/5/8 (يوم الرؤية). البحوث الفلكية: غرة شهر ذى القعدة فلكياً الخميس 9 مايو نائب رئيس الوزراء البحرينى: العلاقات المصرية البحرينية نموذج للشراكة الأخوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الرئيس السيسى: مصر تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام فى العالم20 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة بداية مايوغدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 30 درجة