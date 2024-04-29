شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: بذلنا جهودا كبيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن أجُهضت بالفيتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة فانيسا فرايزر الرئيس الحالي لمجلس الأمن، بذلنا جهودا كبيرة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن تم إجهاضها بسبب استخدام الفيتو، وذلك خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الرئيس الحالي لمجلس الأمن، أن مالطا رفضت بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين وندين أي استخدام للقوة في رفح الفلسطينية.