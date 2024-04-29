شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ندعو لوقف الحرب في غزة وبحث المسارات السلمية لإقامة دولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية لوقف الحرب في غزة وبحث المسارات السلمية لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في التنسيق مع دول المنطقة لوقف الحرب في غزة.

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في قطاع غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة لا ترى أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سينتهي في المحكمة الجنائية الدولية.