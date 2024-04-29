شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لـ35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج منحا مالية بقيمة 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك ضمن مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة وإحدى المؤسسات لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المنح المالية المقدمة تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي تعد أحد المشاريع التنموية الكبري والتي تهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصرى والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الاحتفالية، هنأ محافظ الجيزة العرائس المقبلات على الزواج، مقدمًا الشكر للمؤسسة والقائمين عليها للمساهمة المجتمعية الهامة وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.

وأوضح محافظ الجيزة أن التعاون مع المؤسسة أسفر عن تقديم منح مالية لـ150 عروسة حتى الآن، بخلاف التعاون مع المؤسسات الجمعيات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كافة أطراف العمل الأهلي وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية.

ووجه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات على الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم والاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن مع ضرورة العمل علي تنظيم معدل الإنجاب للحفاظ علي الصحة الانجابية لهم والقدرة على توفير حياة كريمة.

وتقدمت الفتيات بالشكر لمحافظ الجيزة، معربين عن تقديرهم لحجم الدعم التى تقدمه الدولة بمختلف أجهزتها للتخفيف عنهم وعن أسرهم وتحسين ظروفهم المعيشية.