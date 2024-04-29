شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان 2024، فوز الدكتور إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية.

كما أعلنت فوز كل من لعضوية المجلس تحت 15 سنة، كل من:

- الدكتور خالد عبد الباسط.

- الدكتورة أسماء الدسوقى.

- الدكتور عمر شوبير.

ولعضوية المجلس فوق 15 عام، فقد فاز كل من:

- الدكتور أشرف زعلوك.

- الدكتور جيلان الجندى.

- الدكتور محمد المفتي.

وفى قطاعات الجمهورية الـ6، فقد فاز كل من،:

- الدكتور صلاح عبد الحي بمقعد عضو مجلس النقابة العامة عن مقعد شرق الدلتا.

- الدكتور حازم البري عضو مجلس النقابة العامة- مقعد القاهرة والجيزة.

- الدكتور السيد السجاعي عضو مجلس النقابة العامة عن وسط الدلتا.

- الدكتور أحمد أبو شعره عضو مجلس النقابة العامة، غرب الدلتا.

- الدكتورة تيسير القبيصي عضو مجلس النقابة العامة- مقعد جنوب الصعيد.

- الدكتورة نعمة عبد التواب، عضو مجلس النقابة العامة- مقعد شمال الصعيد.

وكانت قد أجريت انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، الجمعة الماضية، على مستوى الجمهورية، لانتخاب النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء الفرعيان، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.