شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الموعد المناسب لزراعة مشتل الأرز فى النصف الأول من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إن الموعد المناسب لزراعة مشتل الأرز هو النصف الأول من شهر مايو، والمساحة المطلوبة لكل فدان من 1.5 – 2 قيراط مشتل / فدان، وكمية التقاوى 50- 60 كيلو / فدان تكفى لزراعة 2 قيراط مشتل.

أضاف فهيم أنه يتم اضافة السوبر فوسفات بمعدل 4 كيلو جرام لكل قيراط قبل الحرث وبعده يتم إضافة 3 كجم يوريا أو 6 كجم سلفات النشادر لكل قيراط ثم الري بالمياه "إضافة السوبر بعد الري يشجع على نمو وتكاثر الريم"و بعد التلويط يضاف كبريتات الزنك بمعدل 1 كجم / قيراط مشتل وممكن خلطه مع الرمل أو التراب الناعم.

أوضح فهيم أن نقع التقاوي يكون من يوم الى يومين ثم يتم كمرها يوم او اتنين، ثم تنثر التقاوى في المشتل مع الحفاظ على منسوب المياه فى أرض المشتل وتستمر لمدة 5 أيام ثم تصرف ليلًا والرى بعد يومين مع صرف المياه مره أخرى بعد 4 – 5 أيام وتترك بدون رى من حوالى يومين ثم يكرر رى المشتل كل 4 – 6 يوم.