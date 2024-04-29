شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل العربية تدعو لتبني إجراءات فعالة لحماية العمال من تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة العمل العربية، على أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ على صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، قائلة: إن عالمنا اليوم يشهد تحولات بيئية متسارعة نتيجة لتغير المناخ، تؤثر سلبًا على صحة العمال وسلامتهم، وتعرضهم لمخاطر متزايدة؛ كالحرارة الشديدة، والتعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، والاضطرابات الجوية المتطرفة، وتلوث الهواء، والأمراض المنقولة بواسطة النواقل، والتعرض للمواد الكيميائية الزراعية الضارة، وهذه فقط بعض الأمثلة عن تأثير تغير ات المناخ على الصحة والسلامة المهنية.

ودعت أطراف الإنتاج في الدول العربية الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال إلى تبني إجراءات فعّالة لحماية العمال، وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر المهنية المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ والتدريب على إجراءات التحكم والوقاية، لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.

وأضافت: نشير إلى ضرورة إدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ في سياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية، وتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة تراعي خصوصيات كل قطاع ومنطقة ودولة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. كما نشدد على أهمية البحث والتطوير المستمر لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تخفيف تأثيرات تغير المناخ على بيئة العمل، وتدعم التحول العادل نحو اقتصادات خضراء مستدامة تقدم فرص عمل آمنة وصحية.

وأكدت أن منظمة العمل العربية تتعهد بمواصلة جهودها للتوعية بأهمية الصحة والسلامة المهنية في مواجهة تحديات تغير المناخ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي لحماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في ظل الظروف البيئية المتغيرة.

وفي هذا السياق، جددت المنظمة التزامها بالعمل الدؤوب والمستمر لتعزيز الصحة والسلامة المهنية، وتحث جميع الشركاء والأطراف ذات الصلة على الانخراط بفعالية في هذه الجهود المشتركة، ودعت إلى العمل من أجل تطوير معايير عمل تتواءم مع التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، وتوفير الحماية اللازمة للعمال من أجل ضمان استدامة الحياة والعمل على كوكبنا، مضيفه: دعونا نجعل قضايا الصحة والسلامة المهنية أولوية على جدول أعمالنا، مع الالتزام باتخاذ خطوات عملية وفعّالة تسهم في بناء مستقبل عمل أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة في بيئات عمل آمنة وصحية.