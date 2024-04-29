شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محافظات.. افتتاح مقرات جديدة لرواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرواق الأزهري بالجامع الأزهر ، عن قبول دفعة جديدة للدارسين برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالمحافظات التالية: (أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، الغربية، الإسكندرية)، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في إطار مبادرة هدية الأزهر للمصريين، والتوسع في مقرات الرواق الأزهري للخط العربي.

وأوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، شروط التقدم للالتحاق برواق الخط العربي، والتي تتمثل في الآتي:

1 - ألا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عامُا.

2 - يكون المتقدم من المقيمين في إحدى المحافظات المذكورة إقامة دائمة.

3 - يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار قدرات واختبار تحديد مستوى.

4 - يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال الاختبار بالإضافة الي تقديمه لمشروع (لوحة إبداعية).

5 - باب التقديم مفتوح لمدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

6 - لا يحق للدارس التقديم في أكثر من خط ويكون الحضور يومًا واحدًا في الأسبوع.

7 - ومدة الدراسة تسعة أشهر على ثلاثة مستويات بنظام الخط الواحد، كما هو متبع بالدراسة داخل الجامع الأزهر.

8 - تكون الدراسة بالمقر المحدد من قبل الإدارة العامة للجامع الأزهر بإحدى المحافظات التالية: (أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، الغربية، الإسكندرية) بواقع مقر واحد بكل محافظة.

9 - تكون الدراسة بنظام الحضور المباشر، ولا تتوفر بنظام التعليم عن بعد.

10 - على المتقدمين متابعة الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظات المذكورة فور انتهاء مدة الإعلان؛ لمعرفة موعد ومكان اختبار القدرات وتحديد المستوى.

11- الدراسة بالرواق مجانية بالكامل.

12- اختيار نوع واحد من الخطوط التالية) النسخ أو الرقعة أو الثلث أو الزخرفة الإسلامية.

رابط التقديم على البوابة:

https://service.azhar.eg/services/form/304

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أهمية تعليم وتعلم الخط العربي والزخرفة، حيث يعتبر الخط العربي العماد في حفظ القرآن الكريم كتابةً، منذ عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحتى العصر الحالي، وأيضًا في حفظ السنة النبوية الشريفة منذ القرن الثالث عشر وحتى عصر الطباعة، بالإضافة إلى سائر علوم الشريعة.

كما أشار إلى أن تعليم الخط يكسب طلاب العلم بعض القيم الأخلاقية، والمثُل، الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والتراث العربي شعرًا ونثرًا، كما يمد المتعلّم بالعديد من المهارات من أهمها الترتيب، والتنظيم، ودقة الملاحظة، والموازنة، ومراعاة النسب، وغير ذلك من المهارات.