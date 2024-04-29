شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمنح نبيل العربي وسام الإمبراطور الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، حصول الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الأسبق ورئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة الأهرام الكندية الدكتور كرم خليل ، على وسام الإمبراطور الياباني؛ تقديرًا لمساهماتهما البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين اليابان ومصر.



وأعرب سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي - في تصريح له اليوم - عن امتنانه وتقديره لما قام به الدكتور نبيل العربي والدكتور كرم خليل من إنجازات ومساهمات، كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات اليابانية - المصرية.



وسيحصل العربي على وسام (الشمس المشرقة- نجم ذهبي وفضي) بينما يتلقى خليل وسام (الشمس المشرقة - أشعة ذهبية مع وشاح للعنق).



يُذكر أن الدكتور نبيل العربي عمل وزيرا لخارجية مصر في عام 2011، ثم أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية بدايةً من نفس العام وحتى عام 2016، حيث أسهم في تعزيز العلاقات اليابانية- المصرية والعلاقات بين اليابان وجامعة الدول العربية. والدكتور كرم خليل، فله باع طويل في تعليم اللغة اليابانية في مصر على مدى فترة طويلة، قدم خلالها مساهمات بارزة في التعاون الأكاديمي بين اليابان ومصر.