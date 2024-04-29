شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان لـ"دراسة واقتصاد": الدولة أنفقت 1.3 تريليون على المدن الجديدة بـ9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة شاركت القطاع الخاص في أكثر من 76 مشروعًا باستثمارات 1.1 تريليون جنيه، متابعًا: "حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر 310 آلاف فرصة عمل".

وأضاف خطاب، خلال لقائه ببرنامج "دراسة واقتصاد"، والذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى عبر الراديو 90.90 الرئيس التنفيذى للراديو: "لدينا 21 مدينة جديدة بها مناطق صناعية قائمة بمساحة 80 ألف فدان، وأصدرنا 35 ألف رخصة بناء وتشغيل للنشاط الصناعى منذ 2014".

وأوضح أن الدولة أنفقت 64 مليار جنيه على المدن الجديدة خلال 36 عاما قبل 2014 بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه خلال 9 سنوات بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان، عملت في مسارين رئيسيين لإنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.

وتابع: "نعمل على تنمية 13.7 % من مساحة الجمهورية ورفعنا نسبة التحضر لـ48.5%، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة والتنمية الاقتصادية".