شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة المواصى غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر مراسلها، أن طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت إن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكرت أن جميع الوقائع حدثت قبل الساع من أكتوبر ولم يحدث أي منها في قطاع غزة، مردفة: "نتواصل مع إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لدى بعض وحدات الجيش الإسرائيلي".