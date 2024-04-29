شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة تنفذ حملات غسيل للشوارع لاستعادة المظهر الحضارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن ملف النظافة والتجميل يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئى، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها مشيدًا بما تقوم به الهيئة من أعمال التطوير سواء فى أساليب التعامل مع المخلفات أو تطوير وإصلاح المعدات والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى بها مما جعلها محل إشادة من كافة المسئولين بالدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة استحدثت ضمن أعمال التطوير بها "إدارة للتدخل السريع" تهدف إلى الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة ضمن أعمال تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، وتم مد الإدارة بأحدث الأدوات والآلات الحديثة المستخدمة فى قطاعات النظافة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن إدارة التدخل السريع تضم أحدث ما لدى الهيئة من مكانس آلية، وسيارات الشفط، والحاويات المجهزة بمكن شفط القمامة الكبيرة، وتروسيكلات المياه، وتروسيكلات جمع القمامة وكمبروسر الهواء، وجرارات الكنس الآلى لتنفيذ أكبر خطة تشغيل يومية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للتعامل الفورى مع المخلفات والتراكمات وكل ما يظهر من المستجدات أولًا بأول لإظهار العاصمة بالمظهر الحضارى والجمالى الذى يتواكب مع ما يتم فيها من تطوير شامل.

وأضاف اللواء إيهاب الشرشابى أنه تم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع تحت رئاسة ريحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحوارى والأزقة، كما تم الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعى بكافة أفرع أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما تم الدفع بتروسيكلات جمع القمامة للحوارى والأزقة والأماكن الضيقة بالأحياء الشعبية، إلى جانب الدفع بالمكانس الالية والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة، وتم الدفع بالحاويات المجهزه بمكن شفط القمامة الخاصة بصناديق النقاط الدائمة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين، لسرعة شفط القمامة.



جانب من هيئة نظافة



هيئة نظافة القاهرة