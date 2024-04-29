شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تلغى تكليف مدير إدارة تعليمية لعدم تنفيذ قرار تحويل طالبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بإلغاء تكليف أسامة نوح رياض المكلف بأعمال إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وعودته إلى عمله الأصلي حرصا على الصالح العام، واتخاذ اللازم حيال تمكين الطالب معاذ وحيد محمد مقيد بالصف الثاني الثانوي العام بمدرسة براعم مصر الرسمية لغات من إداء امتحانات الترم الأول حرصا على عدم ضياع سنة دراسية و اتخاذ اللازم حيال استثناء مدرسة براعم مصر الرسمية لغات من مواعيد تقديم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي لكى تتمكن من تسليم لجنه النظام والمراقبة الامتحانات الثانوية العامة قطاع القاهرة تلك الاستمارات حرصا على مصلحة الطلاب .

وشددت الوزارة فى خطابها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار قيد كل من الطالبين الآتية أسماؤهم بمدرسة براعم مصر الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي الحالى، الطالبة صوفيا رؤوف سمعان - بالصف الثالث الثانوي العام، والطالب معاذ وحيد محمد بالصف الثاني الثانوي العام.

الجدير بالذكر أن أسامة نوح، رفض تنفيذ قرار تحويل الطلاب المذكورين من إحدى المدارس الخاصة لمدرسة براعم الرسمية لغات والصادر بتاريخ ٢٠۲۳/۱۱/۱۳ بمعرفة مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية السابق.