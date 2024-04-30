شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تواصل الاحتفال بأسبوع الآلام.. تعرف على أحداث ثلاثاء البصخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الكنيسة الاحتفال بأسبوع الآلام حيث يوافق اليوم الثلاثاء، يوم البصخة المقدسة، وذلك وسط أجواء تسودها الروحانيات بشكل كبير، حيث يشهد مشاركة واسعة من المصلين فى كل كنائس الجمهورية لأول مرة بأعداد كاملة، وبدأ بأحد الشعانين، يوم 28 أبريل، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويعتبر بداية الأسبوع حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها.

ثلاثاء البصخة

يمثل هذا اليوم "الثلاثاء المقدس" بالنسبة لأشقائنا المسيحيين ذكرى المرور على شجرة التين التى يبست من الأصل، وبقية النهار فى الهيكل مع تلاميذه يجاوبهم ويكلمهم عن المجىء الثانى ويوم الدينونة العظيم والاستعداد له "مثل الكرامين الأشرار، وعرس ابن الملك".

وفى هذا اليوم رد المسيح على أسئلة الفريسين بوجوب إعطاء الجزية لقيصر، والصدوقيون الذين يسألون بمكر عن القيامة وهم ينكرونها، وكلمهم عن خراب الهيكل ومثل العشر عذارى. وفى المساء ترك الهيكل ومضى وفى نيته عدم العودة إليه البتة وذهب إلى بيت عنيا ليستريح بعد أن قال لليهود "هودا بيتكم يترك لكم خرابا لأننى أقول لكم لا تروننى من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب.