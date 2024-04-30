"أيام في حضرة الشيطان".. حكاية طفلة اغتصبها زوج اختها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

لحظات فارقة يفقد معها الإنسان أدميته، يتحول إلى ذئب بشري يبحث عن إشباع غرائزه، يضحى جُل همه العثور على فريسة سهلة المنال ينقض عليها كحيوان مفترس لكن خطة دكتور تجميل اعتدى جنسيًا على شقيقة زوجته مستغلا صغر سنها ظنًا أن فعلته ستمر دون حساب لكن انكشف المستور وانتهى خلف القضبان وزُج به على طبلية عشماوي.

"استغل صغر سنها وعاشرها معاشرة الأزواج".. بهذه الاتهامات بدأت محاكمة دكتور تجميل بقضية اغتصابه شقيقة زوجته، وأسدلت فيها الدائرة "36" بمحكمة جنايات الجيزة، الستار بالإعدام شنقا على المتهم، قبل أن تحيل أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها.