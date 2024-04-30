محافظ القاهرة: لن نسمح لأصحاب المخابز السياحية باستغلال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مخابز العاصمة تضمنت المرور على مجمع مخابز مدينة نصر للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية طبقًا للقرار الوزاري الذي نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا.

كما شمل القرار الوزاري نحديد أسعار بيع الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، عددًا من منافذ بيع السلع التموينية لمتابعة توافر السلع، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجاري.

رافق المحافظ في جولته، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.