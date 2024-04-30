بيان مهم من السياحة بشأن استقبال حجاج البر لموسم حج 1445 هجريا - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على استمرار استقبال حجاج البر هذا العام 1445 هجريا من خلال منفذ "حالة عمار"، مثل مواسم الحج السابقة.

وأضافت "السياحة"، وفق مستند، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن آخر موعد لدخول باصات حجاج البر الخاصة بشركات السياحة لميناء منفذ "حالة عمار"، داخل الأرضي السعودية هو يوم 29 ذو القعدة 1445 هجريا.

وأوضحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن ذلك في ضوء التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار؛ لإنجاح موسم الحج السياحي 1445 هجريًا، وإلحاقًا للكتاب الدوري رقم 64 لسنة 2024، فقد ورد إلينا خطاب وزارة السياحة والآثار بناء على الاجتماع التنسيقي بين الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة العامة للمنافذ البرية بوزارة الحج السعودي، وذلك بشأن رحلات الحج البري والمتضمن تعديل التعليمات السابقة بشأن استقبال حجاج البر عن طريق ميناء "الدرة".