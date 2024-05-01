"القومي للمرأة" ينظم تدريبات "نوارة" لمدة ٦ أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبي للمدربين الأساسين، على الدليل التدريبي الخاص ببرنامــج "نــورة" الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ويأتى ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات.

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر ويستمر على مدار ستة أيام، مستهدفا 22 متدربة.

وأشارت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس أن البرنامج التدريبي للمدربات جاء بعد التعديلات التي بنيت في ضوء احتياجات الفتيات الفعلية.

تدريب المدربين علي الدليل التدريبي بما يتضمنه من منهـج دراسـي موجـه لبنـاء المهارات الاجتماعيـة والصحيـة والاقتصاديـة للفتيات، كما تم تدريبهن على أولويات تقديم الدعم النفسي للميسرات وكيفية الاستماع للفتيات، وكيفية التوعية بموضوعات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والتنمر للسلامة والمهارات الحياتية وموضوعات الشمول المالي وإدارة المال.