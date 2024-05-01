ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن التدخين حرام، ولكن ليس من الكبائر.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، مساء الثلاثاء: "الاتجار فى التدخين مكسبه محرم، وفى ناس عندها تدين فيعمل مشروع كافيه ويمنع فيه التدخين، ويكون بجانبه مشروع آخر يكون عليه زحام لوجود التدخين، نقول له خليك على مبدأ وربنا هيعوضك وهيرزقك".

وأوضح أن التدخين أمر من الخبائث ولما تقدمها للناس سيكون المكسب منها حرام ".

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