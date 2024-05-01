اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي يزور المنطقة لبحث تداعيات أزمة غزة، كما أنه أجرى اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي.

وأضاف وربيرج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها تقديم كل الأفكار لذا تقوم بالتواصل مع مختلف الجهات، إضافة إلى أنها تستمع لأفكار القادة في المنطقة، منوها أن هناك عدة أفكار للوضع بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكية يركز خلال زيارته لدول في المنطقة على تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في غزة، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود حيث هناك صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمتد لنحو 75 عاما، وهو ما يناقشه بلينكن مع القادة في المنطقة، حيث إن إقامة دولة فلسطينية يتطلب جهود كثيرة.

اقرأ أيضا :



أمين "الغرف التجارية" من مجلس الوزراء: نعمل لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية