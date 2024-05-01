حفل لفرقة الإنشاد الديني تقدم فى معهد الموسيقى.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 3 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

‏يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الروحانية التى وضعها كبار المؤلفين منها موكب النور ، التعطيرة ، البردة الشريفة ، ألفين صلاة على النبي ، خليك مع الله ، النبى عربى ، يا ختام الأنبياء ، الهى ما أعظمك ، إروي لى ، على باب سيدنا النبى ، لاجل النبى ، طالما اشكو غرامى ، يا رسول الله أجرنا ، أسماء الله الحسنى وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال كل من: بلال مختار، أحمد حسن، أشرف زيدان ، سماح عباس ، محمد نشأت، محمد الجزار وطه حسين.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.