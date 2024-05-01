فتاة جامعية تقتل شابا أمام المارة في الشارع بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تحولت مشاجرة بين رجل خمسيني وشابًا في إحدى شوارع المقطم بالقاهرة بعدما تعدي عليه الأخيرة ضربًا أمام المارة إلى جريمة قتل بطلته "فتاة جامعية".

ورد بلاغا لرئيس مباحث قسم المقطم بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في إحدى شوارع دائرة القسم ووجود قتيل.

قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ مكان الجريمة و بالفحص تبين العثور على"رامي" ثلاثيني العمر، جثة هامدة وبه طعنتين نافذتين في البطن. سيارة إسعاف نقلت الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تحديد أسباب الوفاة وملابسات الجريمة.

أمكن ضبط الجاني وتبين أنها "أ. ه" طالبة في إحدى الجامعات الخاصة بالمقطم. حيث جرى التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الجريمة.

جرى اتخاذ الإجراء القانونية وتولت النيابة التحقيقات.