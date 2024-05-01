فاتورة يوليو.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح الأسعار المقترحة لشرائح الاستهلاك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الحديث عن وجود زيادات جديدة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء لا صحة له على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، التابعة لها، ملتزمة بتطبيق الأسعار المعلنة من قِبل الوزارة منذ يناير ٢٠٢٤، بعد موافقة مجلس الوزراء.

جاء ذلك في وقت انتشرت فيه، على مدار الأيام الماضية، أنباء ومعلومات بين المواطنين عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء؛ وهو ما استدعى التوضيح.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها وفقًا للوزارة، ستكون في يونيو المقبل، على أن يتم تطبيقها مع فاتورة يوليو، إلا أنه من الوارد عدم تطبيقها أو تأخيرها نتيجة خطة التخفيف، وكذلك أيضًا عدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين؛ نتيجة الظروف الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في يناير الماضي، زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري؛ يبدأ تطبيقها على مدار ٦ أشهر، بحيث تنتهي ٣٠ يونيو المقبل.

وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16٪ و22٪، لتصبح قيمة الشرائح على النحو التالي:

شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات

زيادتها إلى 58 قرشًا بدلًا من 48 قرشًا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات

زيادتها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات

زيادتها إلى 83 قرشًا بدلًا من 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة:

201 إلى 350 كيلووات

زيادتها إلى 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.

الشريحة الخامسة:

351 إلى 650 كيلووات

زيادتها إلى 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

الشريحة السادسة:

من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات

زيادتها إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

الشريحة السابعة

من 0 لأكثر من ألف كيلووات

زيادتها إلى 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية:

الشريحة الأولى:

من 0 إلى 100 كيلووات

65 قرشًا عند المستويات نفسها.

الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلووات

136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.

الشريحة الثالثة:

من 0 إلى 250 كيلووات

150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة الرابعة:

من 601 إلى 1000 كيلووات

165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة:

من 0 لأكثر من 1000 كيلووات

180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.