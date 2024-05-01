اتحاد القبائل العربية: نقدر دور السيسي في القضاء على الإرهاب ووضع سيناء على خريطة التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إننا نقدر دور الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه ووضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأولى.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، خلال كلمته بالمؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد في شمال سيناء: نؤكد للرئيس السيسي أن القبائل العربية تقف صفًا واحدًا دفاعًا عن الثوابت الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن الاتحاد يعلو فوق أي انتماءات حزبية أو أيدلوجية، مشيرا إلى أن اتحاد القبائل العربية يضم رموزًا وقيادات بهدف تحقيق أهداف متعددة، ومن هذه الأهداف توحيد الصف للقبائل؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وأكد "بكري"، أن الإتحاد يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جهوده للنهوض بالوطن.