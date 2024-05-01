بحضور قائد قوات شرق القناة.. افتتاح مدرسة الجوفة بوسط سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يرافقه عبد العال البدرى، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، مدرسة الجوفة للتعليم الأساسى بمركز الحسنة بوسط سيناء، وذلك بعد تطويرها بشكل كامل وزيادة طاقتها الإستيعابية؛ لاستقبال عدد كبير من الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن تجهيزها بكافة الوسائل التعليمية المتطورة.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى أعياد تحرير سيناء وإستمرارًا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى؛ لدعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء.

وأكدت نيرمين شهاب الدين، رئيس التنمية المجتمعية بأحد البنوك الوطنية المانحة، خلال الفعاليات، على الإهتمام البالغ بالمنظومة التعليمية؛ لتحقيق الارتقاء المطلوب بمستوى جودة التعليم وإتاحة فرص أفضل للتلاميذ فى مختلف المراحل التعليمية باعتباره المصدر الرئيسى؛ لتحقيق الريادة بجميع المجالات فى ضوء رؤية الدولة المصرية 2030.

وأعرب الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذي لإحدى مؤسسات المجتمع المدنى، عن سعادته بمشاركة المؤسسة فى احتفالات عيد تحرير سيناء الغالية على قلب كل مواطن مصرى، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع القوات المسلحة وشركاء النجاح لدعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والوصول للمستحقين خلال الحملات والبرامج المختلفة التى تنظمها المؤسسة.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلو الأجهزة التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.