اتحاد "المصريين" بالسعودية" يكشف ضوابط الحج ٢٠٢٤

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ضوابط المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن المملكة حددت عددا من المعايير لأداء المناسك المقدسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن المملكة أقرت بعدم السماح لأداء مناسك الحج لكل أصحاب الزيارات مثل ( العائلية - الشخصية - التجارية - العمل - السياحة)، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تأشيرة خاصة بأداء فريضة الحج.

وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية، أكدت أنه لا يجوز أداء فريضة الحج إلا بدون تصريح، موضحا أن الممكلة واجهت مشكلة كبيرة في العام الماضي بارتفاع عدد وفيات الحجاج المخالفين لأداء المناسك بدون تصريح.

وتابع عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه يمكن لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها، الدخول بمدن المملكة عدا مكة في أي وقت لكن يمنع مرور الزيارات في 4 مطارات من تاريخ 18 مايو 2024 حتى نهاية موسم الحج 16 يونيو 2024، مبينا أن المطارات: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع)، ومن يخالف كل التعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية وهيئة علماء الكبار سينمع من دخول المملكة في موسم الحج مدى الحياة.

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