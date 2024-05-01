حدث في 8 ساعات|تدشين مدينة "السيسي" بسيناء وقرارات حكومية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وصول وفدًا ضم سياسين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وشيوخ قبائل سيناء، إلى سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين مدينة السيسي.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تدشين مدينة السيسي في سيناء

أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن وفدا ضم سياسين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وشيوخ قبائل سيناء، وصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين مدينة السيسي.

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6 قرارات مهمة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة.

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"السياحة": رصد مواطنين متجهين إلى السعودية بتأشيرات زيارة تنتهي بعد

رصدت وزارة السياحة والآثار، في إطار الدور الرقابي لها، من خلال لجان الإدارة المركزية للشركات السياحية الموجودة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية، بتأشيرات زيارة، عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

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الرئيس السيسي: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة إلى عمال مصر في عيدهم الموافق اليوم الأول من مايو.

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مشروع ضخم للبطاريات.. مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك النرويجية"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "سكاتك" النرويجية.

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شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم مكالمة هاتفية مع قداسة البابا ‏تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسي، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة.‏

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مفيش تلاعب.. تفاصيل المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية المدعمة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًّا بالمنافذ على مستوى محافظات الجمهورية.

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موعد افتتاح 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث.. أحدث 18 صورة من داخل المحطات

كشف مصدر مطلع، آخر تطورات عمليات التشغيل التجريبي الخاصة بعدد من محطات الجزء الأخير من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

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بيان حكومي مهم بشأن صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، غير صحيح.

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مصطفى بكري يعلن تدشين اتحاد القبائل العربية بـ "سيناء"

أعلن النائب مصطفى بكري، تدشين اتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسي الأول على أرض سيناء اليوم.

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وزير التموين: طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات – تفاصيل

شهد منذ قليل، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس الجهاز للاستثمار، فاعلية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية.

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