"كان واقف في الشباك".. مصرع نجار سقط من الطابق السادس بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة، مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق السادس عقب اختلال توازنه بدائرة قسم الشرطة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة نجار في عقده الخامس.

بعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفي بشرفة الشقة محل سكنه بالطابق السادس أختل توازنه وسقط متوفيا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.