كيفية التغلب على إضاءة لمبة التلاعب بـ "العدادات مسبقة الدفع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن من أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها، إذ تُضئ لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع في حالة سرقة التيار الكهربائي.

ونوه الجهاز فى بيان له على اتخاذ عدة إجراءات عند إضاءة لمبة باللون الأصفر في عداد الكهرباء، وهي كما يلي:

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة «كوبري» على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

وفيما يتعلق بالخطوات المتبعة لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار أثناء إضاءة لمبة التلاعب، فهي على النحو التالي:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة للعداد مسبق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.