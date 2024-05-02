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مظهر شاهين: ما فعله الدكتور حسام موافي لا يخالف الكتاب والسنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، أن ما قام به الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، لا يتعارض مع الكتاب والسنة.

وأضاف "شاهين"، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، منذ قليل، أن الدكتور حسام موافي أراد أن يرد تحية المهندس محمد أبو العينين والذي قال كلمة بالغ فيها بالثناء والتحية للدكتور حسام موافي؛ فأراد الدكتور حسام موافي رد تحيته بتحية أفضل منها؛ فقبل يده.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن هذا الفعل يتماشى مع قول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا" [النساء: 86].

وتابع، أن هذا السلوك يتماشى أيضًا مع عادات بعض الصوفية، حيث يقومون برد التحية وقبول يد صاحبها، مشيرًا إلى أنه لا داعي للهجوم عليهما دون معرفة، وأنه يجب علينا أن نحسن الظن بالدكتور حسام موافي؛ تقديرًا لمكانته وعلمه.

واختتم "شاهين"، فرصة نبارك للدكتور حسام موافي على زفاف كريمته وعقبال عندكم جميعًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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