متحدث الحكومة: فئة وحيدة تستفيد من مد مهلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك فئة وحدية تستفيد من مد مهلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بعد موافقة الحكومة على مدها شهرا.

وقال محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، الأربعاء، إنه على الرغم من أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج انتهت، ولكن هناك بعض المواطنين الذين شرعوا في الإجراءات، وتحويل الأموال، وربما تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت، وبالتالي كنوع من التيسير على هؤلاء المواطنين، تقرر منحهم الفرصة الكافية للانتهاء من الإجراءات، مضيفًا:" لمن أبدوا الجدية".

وكشف تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب إيجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

وقال إن الدولة بدأت جذب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة، وهذه الاستثمارات تستوعب نسبة كبيرة من المكون، بنسبة 60%، بما يمثل فرص واعدة للجانب المصري، من ناحية توطين صناعة السيارات وزيادة استخدام المكون المحلي.

وواصل:" مع الخطط الإصلاحية للاقتصاد المصري والشهادات الدولية بقدرة مصر على تجاوز التحيدات بدأنا نشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونسعى لإصلاح شامل، وجذب استثمارات أجنبية لتحقيق المستهدفات المطلوبة".