السيسي لرئيس الوزراء: مش عايزين حجج لو سمحت - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لمناقشته في أسرع وقت ممكن.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس: وجهت بزيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ للعمال من مبلغ 600 لـ1000جنيه، كحد أدنى للعامل.

وتابع الرئيس: والله يادكتور مصطفى -رئيس الوزراء- إحنا محتاجين الصندوق دا نضيف له دعم، وكنت بسأل الدكتور مصطفى أثناء كلام وزير العمل على حجم القيمة الموجودة في الصندوق؛ لأنه كل ما تزيد في فرصة الإعانات تبقى أكتر وأرقامها مناسبة؛ فمش عارف رأيك إيه.

وأضاف الرئيس: "الميكروفون أهو يا دكتور، مش عايزين حجج لو سمحت".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الاحتفال بعيد العمال، بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.