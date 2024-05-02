خريطة مسار محور عمرو بن العاص بالجيزة.. أحدث 10 صور قبل الافتتاح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، أنه جارٍ حاليًا تطوير الطريق أسفل محور عمرو بن العاص، ووضع طبقة الرصف السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، الخميس، أنه يتم حاليًا تطوير الطريق بين شارع الهرم وفيصل، والقطاع الذي يبدأ من شارع الملك فيصل حتى وصلة المنشية.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا رفع كفاءة شارع عمرو بن العاص ومتفرعاته نطاق حي الهرم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر أغسطس القادم.

وأكد المصدر، أنه بانتهاء الأعمال السابقة تكون المرحلة الأولى من المشروع انتهت، ويتم الإعداد بعدها إلى المرحلة الثانية.

وتابع المصدر، أن من المقرر حتى الآن افتتاح محور عمرو بن العاص تجريبيًا خلال الفترة من شهر يوليو المقبل وبحد أقصى نهاية شهر أغسطس، وسيكون ذلك وفقًا للأعمال والمدة الزمنية للانتهاء منها.

محور عمرو بن العاص

هو أحد المحاور الجديدة التي يُنَفذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ كوبري رئيسي بالمشروع بطول 900 متر وعرض 21.5 مترًا بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى 1100 متر رامبات.

ويربط المحور بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقا").

كما يختصر المحور زمن الرحلة من الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي، ويقلل الكثافة المرورية من داخل الجيزة للمحاور الحرة ويخدم شوارع (ترسا، الهرم، فيصل).

ويهدف مشروع محور عمرو بن العاص إلى زيادة إنسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، حيث أنه سيقلل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

كما يهدف المحور إلى تقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، بالإضافة إلى تطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.

اقرأ أيضًا:

"عمرو بن العاص وكمال عامر".. خطة "النقل" لربط القاهرة والجيزة عبر "شبكة طرق" – صور

إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري

حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها

تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية