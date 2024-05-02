أول مصنع يحصل على الرخصة الذهبية.. 9 معلومات عن مجمع هاير للتكييفات والغسالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بمجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة في مدينة الروبيكي، في ختام جولته بالعاشر من رمضان.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مصنع هايير، على النحو التالي:

- يقع بمنطقة العاشر من رمضان، وهو أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية.

- تم البدء فيه والانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف.

- يستهدف تصدير الكثير من منتجاته لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

- تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمجمع الصناعي على مساحة 70 ألف متر مربع في أقل من عام والتي تنتج منتجات التكييف المنزلي والمركزي ذو القدرات المنخفضة والمتوسطة.

- ينتج غسالات الملابس بنوعيها ذات التحميل العلوي والأمامي بطاقة إنتاجية مليون وحدة سنوية وبنسبة مكون محلي 40% إلى 60% وتصل إلى 70% في الفترة المقبلة وحصة تصديرية تصل إلى 30%.

- يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل، ويستهدف مضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي إلى 120 مليون دولار ليصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال 4 سنوات.

- يضم نطاقًا رئيسيًا وهو الجزء الخاص بالصناعات المغذية، مثل الصاج وحقن البلاستيك والدهانات، وتلك الصناعات المغذية توفر ملايين الدولارات.

- هناك خطة تطوير للمجمع الصناعي تتوافق مع المناخ العام في الدولة فقد تم رفع الاستثمارات في المرحلة الأولى لتصنيع خط للتكييفات المركزية بناءً على رغبة وتنسيق من الدولة المصرية.

- مخطط افتتاح مركز صيانة رئيسي خلال شهر مايو، فضلا عن مراكز أخرى خلال عام في مناطق مختلفة.