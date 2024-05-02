عرضوا حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائدي دراجتين بسبب حركات استعراضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائدي دراجتان بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان حياة المواطنين للخطر.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام قائدي دراجتى ناريتان بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما شخصين - مقيمان بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات استعراضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.