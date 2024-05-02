عرضوا حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائدي دراجتين بسبب حركات استعراضية

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما شخصين - مقيمان بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات استعراضية.

محمد يوسف

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