القومي للمرأة يهنئ سيدات مصر التي كرمهن الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني، إلى سيدات مصر العاملات التي كرمهن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم خلال احتفالية عيد العمال.

وعبرت "مرسي"، عن فخرها بهذه التكريمات لسيدات مصر العاملات العظيمات التي تميزن في عملهن وكافحن و أثبتن كفائتهن حتى حصلوا على تكريم من رئيس الجمهورية اليوم مؤكدة أن هذا التكريم يعد مصدر الهام وقدوة للعديد من السيدات متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع "هايير مصر"، الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان.

وشهد الاحتفال تكريم عددًا من الرموز العمالية بمختلف المحافظات تكريمًا لدورهم من بينهم منى السيد السيد حبيب أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية وولاء فرج عطا الله حسين أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري ومثلت المرأة في الإجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس ورحاب على حسن علي تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل.