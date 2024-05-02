خاص| زاهي حواس بشأن تصريحه الفراعنة أهلاوية: كنت باهزر.. ونحن شعب يحقد على بعضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، أنه كان يمزح حين قال إن الفراعنة كانوا أهلاوية.

وقال "حواس"، في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: أحب النادي الأهلي وأشجعه، وفي أحد اللقاءات مع الاعلامي عمرو أديب، قلت له متزعلش، فإذا كان الفراعنة أهلاوية فالزمالك بنى الهرم الأكبر، وهذا كله هزار وضحك للتسلية، ولكن البعض أخذ كلامي وهاجمني.

وحول وجود لجان إلكترونية لاستغلال مثل هذه الأحاديث قال حواس: نحن شعب نضيع وقتنا، ونحقد على بعض، رغم أن العالم كله مثل القطار، يجري وينتج ونحن لا ننتج، بينما نحن نشوه رموزنا مثل أحمد زويل ومجدي يعقوب ولم نترك أحدا إلا وشوهناه.

وأضاف حواس: "لو بطلنا حقد مصر هتبقى في السما".