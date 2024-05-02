"القومي للمرأة" يُشكر الرئيس على توجيهاته لدعم المرأة المصرية العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهاته التي أصدرها اليوم لدعم تمكين المرأة المصرية العاملة وذلك خلال احتفالية عيد العمال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيهات رئيس الجمهورية قائلة: "زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم".

وتضمن التوجيه الرئاسي في عيد العمال تأكيداً على الالتزام السياسي والدستوري بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم مضيفة "احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي ٣٤٪ ونشهد توجيه من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية وعلى حمايته ورعايته للمرأة العاملة ووضع حقوقها على قائمة اهتمامات الدولة".